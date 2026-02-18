こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した銀河「NGC 4680」。おとめ座の方向、約1億光年先にあります。明るい中心部を取り囲む幅の広い渦巻腕（渦状腕）を、淡い輝きが大きく包みこんでいるような姿をしています。【▲ ハッブル宇宙望遠鏡が観測した渦巻銀河「NGC 4680」（Credit: ESA/Hubble & NASA, A. Riess et al.）】渦巻銀河とレンズ状銀河の中間的な特徴ESA（ヨーロッパ宇宙機関）によれば、NGC 4680は分類が難し