「侍ジャパン強化合宿」（１８日、宮崎）今回の強化合宿で初めて実戦形式のライブＢＰが行われ、日本ハムの北山亘基投手が登板する前にピッチコムのアクシデントがあった。中村とバッテリーを組んだ北山の２回り目。だがサインの伝達がうまく行かず、練習がストップした。小園が近寄って器具を確認するも聞き取ることができず。捕手側、投手側とも機器を変えて練習は再開した。メジャーでもピッチコムの異常はたびたび見ら