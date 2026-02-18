【第20話】 2月18日公開 第20話を読む 【拡大画像へ】 竹書房は2月18日、ひな姫氏のマンガ「くっ殺せの姫騎士となり、百合娼館で働くことになりました。」第20話を竹コミ！にて公開した。 第20話では、アルガの助けもあって時間稼ぎに成功し、彼女を嵌めたミアーノを審問の場に連れてくることに成功したリリー。口を割ろうとしない彼女に真実を語らせることはできるのか……。