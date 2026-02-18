オープングループが反発している。この日、子会社オープンが提供する反社チェック／コンプライアンスチェックサービス「ＲｏｂｏＲｏｂｏコンプライアンスチェック」が、導入社数１万社を突破したと発表しており、好材料視されている。 同サービスは、反社チェックを中心に、取引先リスク管理業務の効率化と品質安定を支援するコンプライアンス支援サービス。近年では法令順守や取引先