旭ダイヤモンド工業が急速に切り返し、ノリタケが急騰。ともに一時ストップ高に買われた。トランプ米大統領が１７日、日本の対米投融資の第１号案件を決定したと発表。人工ダイヤモンド関連株は高く始まった後は材料出尽くし感が広がり売りがかさむ展開となっていた。その後日本時間１８日午前に経済産業省などが、米国内での３つのプロジェクトを第一陣として推進することで日米両国が一致したと発表。経産省の発表資料のなかで