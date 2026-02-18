「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１８日正午現在で河西工業が「買い予想数上昇」４位となっている。 １８日の東証スタンダード市場で、河西工が連日のストップ高カイ気配。同社は１６日午後３時ごろに、２６年３月期の連結最終損益は従来の２０億円の赤字予想から一転して１０億円の黒字（前期は９１億８２００万円の赤字）になる見通しだと発表した。北米を中心とした収益改善などが