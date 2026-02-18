ＧＭＯＴＥＣＨホールディングスが３日ぶりに反発している。１７日の取引終了後に、子会社ＧＭＯＴＥＣＨを通じてＭＥＯ（地図検索の表示最適化）サービスを提供するトライハッチ（東京都新宿区）の全株式を２月２７日付で取得し子会社化すると発表しており、好材料視されている。 ＭＥＯサービスの競争力強化を図るのが狙い。今後は同じ分野のサービス同士だからこそ実現できる連携を進め、商