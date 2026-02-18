ソニーは、ミラーレスカメラ「α」シリーズをはじめ、交換レンズ、アクセサリーを対象とした「αスプリングキャッシュバックキャンペーン2026」を2月20日（金）から開始する。 最大で4万円のキャッシュバックが受けられるキャンペーン。対象カメラ本体とレンズを同時購入すると、さらに加算される。 例えば、α7 IV（4万円還元）＋FE 20-70mm F4 G（1万円還元）の場合、同時購入の特