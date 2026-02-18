タンスのゲンは2月12日に、表面に抗菌加工を施したペットシーツとして、「通常タイプ（薄型）」と「炭入り消臭タイプ（厚型）」の2種類を、公式オンラインショップ、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店にて発売した。●表面抗菌加工で踏んでも清潔を実現今回、発売されたペットシーツは2種類ともに、一般的なペットシーツでは、複数の層に重なっているシートの中間部に施されている抗菌加工を表面に施すことで、排尿した瞬間か