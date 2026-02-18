スコットランドの王者セルティックに所属する日本代表MF旗手怜央は加入以来、中盤の主力として活躍してきた。だが、今季は状態が上がらず、批判される試合も少なくない。今冬には、ブラジルの名門パルメイラスからの関心が報じられた。王国のマーケットは３月まで開いており、まだ移籍の可能性は残されている。そんななか、セルティック専門サイト『Celts Are Here』は２月16日、「ハタテの才能に議論の余地はない」と強調。