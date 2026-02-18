トラスコ中山 [東証Ｐ] が2月18日後場(13:00)に配当修正を発表。26年12月期の年間配当を従来計画の55.5円→58.5円(前期は60円)に増額修正した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 令和７年12月期決算発表時に、トラスコ善択配当を加算する旨をお知らせしておりました。トラスコ善択配当につきましては、当期 減価償却費計画の10％を配当金原資（親会社株主に帰属する当期純利益）に加算することが決定い