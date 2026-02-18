18日13時現在の日経平均株価は前日比682.35円（1.21％）高の5万7248.84円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1220、値下がりは325、変わらずは47と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップは東エレク で、日経平均を156.43円押し上げている。次いでＴＤＫ が85.24円、アドテスト が68.19円、ファストリ が31.29円、イビデン が28.28円と続く。 マイナス寄与度は78.62