13日（金）、V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のカノアラウレアーズ福岡は、3月14日（土）にアクシオン福岡で行われる倉敷アブレイズ戦で「日本直販PRESENTS MUA HANA DAY」を開催することをクラブ公式サイトで発表した。 この試合では、「TikTokで盛り上がろう！カノア勝利ダンス！」、「Xでリポストキャンペーン！」「カノアラウレアーズ福岡OLIOLIガラポン！」、「カノア応援ラウキーフォトキ