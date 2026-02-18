18日放送のニッポン放送『上柳昌彦あさぼらけ』（前4：30）では、同局『星野源のオールナイトニッポン』（毎週火曜深1：00）が、3月31日深夜放送をもって、最終回を迎えることが発表されたことを受け、上柳昌彦がコメントを寄せた。【写真】前代未聞？ポメラニアンとの放送を届けた上柳昌彦星野と上柳は、深夜から早朝にかけての「ラジオ長屋」でありながら『星野源ANN』内で行われた「箱番組総選挙2022」にて、上柳とポメ