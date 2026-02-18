ホワイトハウスの大統領執務室のテーブルに展示された、新型エアフォースワンの模型/Alex Wong/Getty Images/File via CNN Newsourceワシントン（CNN）米大統領専用機エアフォースワンとして使用される新型機に、トランプ大統領の希望する塗装が施される見通しとなった。米空軍当局者がCNNに明らかにした。軍がVC25Bと呼んでいる、大幅に改造された新型ボーイング747は、赤、白、金、紺色の塗装となる。この配色はトランプ氏の1期