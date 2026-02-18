アメリカとイランは17日、核開発をめぐる2回目の高官協議を開き、イランのアラグチ外相は「大筋で合意したものの課題は残っている」と明かしました。協議終了後、アラグチ外相は、アメリカと「大筋で合意した」と述べましたが「依然として取り組むべき課題は残っており、今後、両国が合意文書の案を作成したうえで協議を続ける」としています。これに対してアメリカ政府高官は「進展はあったものの議論すべき点が多く残されている