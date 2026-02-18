Image: Manual インテリアとしても良いね。昨年は魅力的なスケスケガジェットがたくさん実りましたが、2026年も良いものが出てきましたよ。それがこちら。 Image: Manual ニューヨーク拠点のカメラブランドManualが販売中の「Holo Digicam V2」。リチウムバッテリー丸出しのスケスケ感、たまらんねぇ！