【番ちゅーの宝箱 駄菓子セット（50個）】 参考価格：3,699円 セール価格：2,890円 Amazonにて、「番ちゅー」ブランドの「番ちゅーの宝箱 駄菓子セット（50個）」（RBR50）が特別価格で販売されている。セール価格は参考価格から22%オフの2,890円。 本商品は、400人のお菓子好きが選んだ楽しい詰め合わせ。ハッピーターンやうまい棒