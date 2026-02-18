ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）が、同種目日本初の金メダルを獲得した。ショートプログラム（SP）5位からの大逆転を実現した2人の姿に号泣する人が続出したが、一夜明けて日本オリンピック委員会（JOC）がSNSに投稿した動画にも、ファンは再び涙しているようだ。交互に金メダルを相手の首にかけていく“りくりゅう”。最後は見つめあいながら