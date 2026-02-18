メリハリを意識した着こなしに仕上げたいときにぴったりなカーディガンが【しまむら】に登場！ さりげない工夫によって、 気になりがちなお腹まわりがスッキリと見えそうです。即戦力になりつつ春コーデにも活躍してくれそうだから、ぜひワードローブに迎えて。 オンオフ使いやすい上品なリブカーディガン 【しまむら】「TT*IMOシェイプCD」\2,420（税込） 縦のラインが強調される細リブの