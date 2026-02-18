今回は、筆者の知人A子さんのエピソードをご紹介します。A子さんは、長年の運動不足を解消するために、小学生の息子さんを誘って卓球を始めることにしました。始めて数ヵ月後、まさかの運動効果に驚く出来事があって──。 週一で息子と卓球 私は長年の運動不足に終止符を打つべく、近所の体育館で卓球を始めることにしました。小学4年生の息子を誘って、まずは週一で始めてみることに。「久しぶりに運動できる！」と私