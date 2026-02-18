この先の近畿は気温変化が激しく、明日18日は寒の戻りとなりますが、21日(土)からの3連休は春本番の暖かさとなる所が多いでしょう。太平洋側を中心に少雨傾向が続いており、この先も晴れる日が多く、空気が乾燥する見込みです。火の取り扱いに注意するとともに、節水を心がけてください。次に大きく天気が崩れるのは連休明けとなりそうです。近畿21日からの3連休は春本番の暖かさ今日18日夜から明日19日朝にかけて、西日本付近は