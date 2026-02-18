３月のＷＢＣに向けて宮崎で合宿を行っている侍ジャパンは１８日、初めてライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）を行った。日本ハム・北山亘基投手と西武・隅田知一郎投手が登板。ピッチクロックを設定し、ピッチコム（サイン伝達機器）を使用したサイン交換も試した。打者では、広島・小園海斗内野手が真っ先に安打。隅田から中前へ運ぶと、２３年の世界一メンバーである近藤健介外野手も貫禄の一打を放った。北山の直球を中前へ。