特別国会が18日、召集され、衆議院選挙で選ばれた県内の国会議員が初登院しました。午前8時。国会議事堂の正門が開くと当選を果たした議員たちが続々と登院しました。長野2区・自民党藤田ひかる 衆院議員「国政の舞台でもこの地域課題を解決しながら地域が日本の成長のエンジンになるこういうような国づくり取り組んでいきたい」妊娠しながら選挙を乗り越えた藤田さん。国会での活動がスタートします。長野2区・自民党藤田ひ