３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に向けた侍ジャパンの宮崎事前合宿第２クール２日目（サンマリン宮崎）の１８日、初のライブＢＰ（実戦的な打撃練習）が行われ、隅田知一郎投手が登板。打者４人と対戦して、１５球を投げて２安打１四球だった。この日は左翼方向に風速７メートルのやや強い風が吹いており、制球に少し苦しんだ。小園に中安、牧に四球、中山に二塁打、中村には三ゴロの内容だった。プ