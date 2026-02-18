【マニラ共同】フィリピンのサラ・ドゥテルテ副大統領は18日、マニラで記者会見し、2028年の次期大統領選への立候補を表明した。対立するマルコス大統領の政権運営は「耐えられない」と批判した。サラ氏はドゥテルテ前大統領の長女。マルコス政権は、ドゥテルテ氏を薬物犯罪対策「麻薬戦争」に絡み国際刑事裁判所（ICC）に引き渡した。