偉大な背中を懸命に追った先に歓喜が待っていた。１７日（日本時間１８日未明）に行われたミラノ・コルティナオリンピックのスピードスケート女子団体追い抜きで、日本が３大会連続の表彰台に立った。前回大会後、新たにメンバーとして加わった野明花菜選手（２１）と堀川桃香選手（２２）という２人の新戦力が、銅メダル獲得に貢献した。（塚本康平）高木美帆選手から感謝の言葉も準決勝で宿敵のオランダに僅差で敗れ、米国と