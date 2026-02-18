マイケル・キャリック暫定監督体制となって5戦無敗と好調を維持するマンチェスター・ユナイテッド。先日のウェストハム戦は1-1のドローとなり5連勝はならなかったが、順位は4位まで上昇しチェルシーやリヴァプールを上回っている。来季のCL出場権獲得も現実的な目標になってきた。そんなマンUだが、次は2月24日（日本時間）のエヴァートン戦まで試合がない。イングランドではFAカップ4回戦が行われていたが、マンUは同大会をすでに