IHGホテルズ＆リゾーツは、最大25％が割引となる「新しい季節、新しい旅へ。 - Seasonal Escape」プロモーションを2月18日から3月4日まで開催する。日本とミクロネシア地域の対象ホテルへの宿泊予約で、IHGワンリワーズ会員はベストフレキシブルレートから25％、会員以外は同20％を割引く。宿泊期間は2月21日から8月31日まで、かつ宿泊日の3日前まで。「シーズナルエスケープ」料金が適用され、全額前払い、払い戻し・変更不可とな