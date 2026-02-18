スターフライヤーは、「STARFLYER 20th ANNIVERSARY THANKS PARTY」を、3月15日に北九州空港の格納庫で開催する。3月16日に就航20周年を迎えることを記念したもので、格納庫を開放し、クイズ大会などのステージイベント、ワークショップ、マルシェなどを行う。開催時間は午前11時から午後4時まで。