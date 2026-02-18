PayPayなど4社は、18歳以下のユーザーを対象にポイント付与率などを優遇する「PayPay U18応援プロジェクト」を3月3日から実施する。本施策は、PayPayのほか、PayPayカード、PayPay銀行、PPSCインベストメントサービスの4社合同で実施される。 4月利用分から、毎月の決済状況に応じて付与率が加算される「PayPayステップ」に、18歳以下限定の緩和条件が導入される。 これまでは全ユー