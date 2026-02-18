浜松オートのSG「第39回全日本選抜オートレース」が開幕した。このSG、若手による大きな波が起こりそうな予感がする。3Rは今年、1級車に乗り代わったばかりの25歳・福岡鷹（飯塚）が快勝。続く4Rは浜松の新鋭・吉林直都（27）がロケットスタートを決めて押し切った。福岡の突出したスピードには周囲の先輩たちも「速すぎだな」とあきれ顔。福岡は「今日は、たまたま合っていただけ。この状態を継続して出せるようにしなけれ