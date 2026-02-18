ドジャースのテオスカー・ヘルナンデス外野手が１７日（日本時間１８日）、野手組キャンプ初日を迎えて囲み取材に応じ、オフにダイエットで１２ポンド（約５・４キロ）減量したことを明かした。「本当に良い食事をすることと、自分が何を食べているかを知ることと、通常よりも少しハードにトレーニングすることの組み合わせだ。今はとても気分がいいし、以前の自分に戻った」と語った。体重は「キャリアを通じてずっと２０４ポ