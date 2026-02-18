IVE（アイヴ）の新曲「BLACKHOLE」がベールを脱いだ。16日に公式YouTubeチャンネルに、2枚目正規アルバム「REVIVE＋」のハイライトメドレー映像を公開した。同映像には、同アルバムのダブルタイトル曲「BLACKHOLE」と「BANG BANG」を含め、メンバー全員のソロトラックなど、12曲のハイライト映像が入った。韓国メディアのスポTVニュースは18日「強烈なEDM、ポップ、バンドサウンドまで多様なジャンルを取り入れた音楽が続き、正規