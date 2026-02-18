パドレスにマイナー契約で加入したウォーカー・ビューラー投手（３１）が１７日（日本時間１８日）から新天地に合流。２年前まで在籍したドジャースと同地区のライバルチームに入り「ちょっと変な感じがする…。この地区にはなじみがあるからね」と笑いながら現地メディアなどに語った。衝撃的だったのはオールスターに２度選ばれ、２０２４年にドジャースでワールドシリーズの胴上げ投手にもなった右腕のマイナー契約。地元紙