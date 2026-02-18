【マックポーク】 2月25日 販売開始予定 価格：230円 日本マクドナルドは、「マックポーク」の販売を2月25日に開始する。価格は単品で230円。レギュラー販売商品となる。 同時に「セット500」にも追加する。本商品は5年ぶりの再販売となり、「セット500」ではビーフ、チキン、ポークの3種のパティが楽しめるようになる。 「マックポӦ