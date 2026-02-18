ジェーシービーは2月16日から、JCBオリジナルシリーズのプレミアム会員を対象に、東京ディズニーシーを完全貸切する「プライベート・イブニング・パーティー」への招待キャンペーンを開始した。「プライベート・イブニング・パーティー」への招待キャンペーン同キャンペーンは、2026年7月17日の夜間に開催される完全貸切のパーティーへ、合計4,000組8,000名を招待するというもの。対象カードは、JCBザ・クラス、プラチナ、ゴールド