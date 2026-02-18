メ～テレ（名古屋テレビ） 新年度の当初予算案などを審議する名古屋市議会の2月定例会が開会しました。 2月定例会では、総額1兆6960億円の新年度一般会計当初予算案などが提案されました。 秋に開催される「アジア・アジアパラ競技大会」に関連する費用、846億円が盛り込まれています。 また、物価の高騰に伴い、名古屋城や東山動植物園など752の施設の利用料値上げが審議されます。 値上げにより、2026年度は12億