メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県稲沢市の「国府宮はだか祭」の今年の「神男」が決まりました。 「国府宮はだか祭」の「神男」は、人々の厄を背負う祭りの主役です。 選定式では、6人の志願者が順番にくじを引きました。 くじ引きの結果、神男は愛知県一宮市の会社員、木村勇樹さん(26)に決まりました。 「健康第一で皆様に元気を与えられるような神男でありたいと思っています」（神男に決まった木村勇樹さん）