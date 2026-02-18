女優のファン・ボラが、車のトラブルで予定が狂ったと明かした。交通事故を思わせる演出を用いた商品PR動画が物議を醸した直後の出来事でもあり、車をめぐる話題が続いた形だ。【画像】不謹慎な交通事故商品PR動画2月17日、ファン・ボラは自身のYouTubeチャンネルに「4年目の初心者ママ ファン・ボラのピリ辛里帰り訪問記｜名節Vlog、釜山のグルメ店、息子の育児」というタイトルの動画を投稿した。動画でファン・ボラは、両親と息