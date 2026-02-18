メ～テレ（名古屋テレビ） 18日、特別国会が召集され、東海地方の新人議員らが初登院しました。 午前8時に国会の門が開くと議員らが続々と初登院しました。 開門からまもなく現れたのは愛知5区で初当選した自民党の岡本康宏議員です。 「まずは地域医療、政策をうって地域の声をしっかりと国に届けていくことが仕事だと思っている」(自民 岡本康宏議員) 岐阜4区で今回自民党の議席を奪還した加藤大博議員も抱負を