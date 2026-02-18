今、なぜか惹きつけられる人には、どんな共通点があるのか？ 振る舞いやコミュニケーションをはじめ、マインド面から“惹かれる人”を探求し、魅力的なアクションを起こすためのTIPSを読み解きます。お話を伺った方々清田隆之文筆家、「桃山商事」代表。コミュニケーション、男性性、恋愛、人間関係などについて語るポッドキャスト『桃山商事』を、おおよそ週に1回配信中。近著に『戻れないけど、生きるのだ 男らしさのゆくえ』（