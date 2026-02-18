【キアナ・ドン！烈火の願い星】 2027年4月 発売予定 価格：29,000円 グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「キアナ・ドン！烈火の願い星」を2027年4月に発売する。価格は29,000円。 本商品はアクションゲーム「崩壊3rd」のキャラクターキアナ・カスラナが「ドン！烈火の願い星」の姿で1/7スケールフィギュア化したもの。 躍動感あふれるダイ