元アイドルで俳優のいとうまい子が、自身の過去を振り返り「デビューして5年くらいで地獄に落ちた」と語った。【映像】デビューから2年後のいとうまい子いとうは2月16日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。18歳でアイドルとしてデビューし、ドラマ『不良少女と呼ばれて』で大ブレイクしたいとう(当時：伊藤麻衣子）は、俳優だけでなく歌手などタレントとしての活動で多忙な20代を過ごしていた。しかし事務所と意見