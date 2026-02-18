阪神宜野座キャンプ第4クール2日目の18日はブルペンが熱気を帯びた日になった。左アキレス腱損傷で石井の長期離脱が必至となり、右の中継ぎ候補の台頭はチームの至上命題だ。8日の日本ハム戦で159キロを計測した木下は前日17日「明日、あさってと3連投をするんですけど、その中で課題を見つける」と話していたが、この日は梅野を相手にスライダー、ツーシームを織り交ぜての46球。投球後は意見交換する姿があった。「バッタ