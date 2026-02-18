日本製鉄本社が入るビル前のロゴ＝2025年8月、東京・丸の内日本政府は18日、対米投融資の第1号案件に決まった3事業について、ソフトバンクグループ（SBG）や日本製鉄など複数の日本企業が関心を示していると公表した。関連機器の供給や製品の購入を想定する。3事業のうち、総額約333億ドル（約5兆2千億円）で最大規模となる天然ガス発電では、SBGのほか、東芝、日立製作所、三菱電機などが関心を寄せる。約21億ドルの原油施