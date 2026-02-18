お笑いコンビ、アンジャッシュの児嶋一哉が18日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。フィギュアスケートペアで日本人として初めて金メダルを獲得した、三浦璃来、木原龍一組の「りくりゅうペア」のメンタルの強さに驚いた。2人はショートプログラムでリフトの失敗が響いて5位と出遅れた。フリーで世界歴代最高となる158・13点をたたき出して、大逆転で頂点へと駆け上がった。児嶋は「ショートで今までやったこと