仕事で訪れたモロッコで、日本人女性と大恋愛末結婚・離婚したという通訳の男性と知り合ったマリさん。思い出の中で生きていくしかないと語る男性に、「まだ若いし出会いはある」と慰めたところ――。（文・写真＝ヤマザキマリ）【写真】マリさん撮影。仕事で行ったモロッコで知り合った通訳の男性は…* * * * * * *モロッコでの出会い先日、仕事で訪れたモロッコで知り合った通訳の男性は、以前4年ほど日本の大学に留学していたこ