現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、2026年1月15日に回答があった福岡県在住73歳男性のケースをご紹介します。回答者プロフィール回答者本人：73歳男性同居家族構成：本人のみ住居形態：賃貸居住地：福岡県リタイア前の雇用形態：正社員リタイア前の年収：500万円現在の預貯金：700万円、リスク資産：300万円これまでの年金加入期間：厚生年金480カ月現在