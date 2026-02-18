ダイハツ斬新「“4人乗り”軽トラ」が“超レトロ”と反響殺到！各自動車メーカーが技術の粋を集めて未来を提案するモーターショー。そんな華やかな舞台に登場した数々のモデルの中でも、今から約17年前の2009年に開催された「第41回 東京モーターショー」でダイハツが披露した一台が、今再び注目を集めています。【画像】超カッコイイ！ これがダイハツ「“4人乗り”軽トラ」です！（26枚）その名は「Basket（バスケット）」